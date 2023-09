San Bernardino: Bergsteiger (56) stürzt am Piz di Rosso ab – schwer verletzt

Am Piz di Rosso in San Bernardino kam es am Mittwoch zu einem schweren Bergunfall.

Ein 56-jähriger Schweizer befand sich am Mittwoch mit seiner 61-jährigen Begleiterin auf einer Grattour. Wie die Kantonspolizei Graubünden schreibt, starteten die beiden am Morgen in Montespluga in Italien, um über die Gipfel der Landesgrenze entlang nach San Bernardino zu gelangen.