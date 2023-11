San Francisco: General Motors setzt Produktion künftiger Robotaxi-Fahrzeuge aus

General Motors-Tochter Cruise musste ihre Testfahrten in Kalifornien stoppen. (Archivbild)

Nachdem die Robotaxi-Firma Cruise Fahrten ohne Menschen am Steuer stoppen musste, setzt ihr Mutterkonzern General Motors auch die Produktion einer zukünftigen Fahrzeug-Generation ohne Lenkrad und Pedale aus. Nach der Fertigung einer kleinen Zahl von Vorserien-Fahrzeugen werde die Produktion der Fahrzeuge mit dem Namen «Origin» vorläufig gestoppt , teilte ein GM-Sprecher am Dienstag mit. Er machte keine Angaben dazu, wie schnell sie wieder aufgenommen werden könnte.

Die «Origin»-Fahrzeuge wurde zusammen mit Honda entwickelt und sollen nach bisherigen Plänen in einigen Jahren auch in Japan zum Einsatz kommen. In den rechteckigen Wagen mit Schiebetüren ist gar kein Platz für einen Fahrer vorgesehen.