San Francisco vertreibt Obdachlose vor Apec-Treffen

Biden und Xi besprechen Konfliktthemen

US-Präsident Joe Biden und der chinesische Staatschef Xi Jinping werden am kommenden Mittwoch zu einem lange erwarteten Treffen zusammenkommen. Es werde bei dem Gespräch am Rande des Gipfels der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft (Apec) in San Francisco darum gehen, die Kommunikationskanäle offen zu halten, und um die Frage, wie der Wettbewerb zwischen den beiden grössten Volkswirtschaften verantwortungsvoll geregelt werden könne, teilte die Sprecherin des Weissen Hauses, Karine Jean-Pierre, am Freitag mit. Auch die Zusammenarbeit in Bereichen mit ähnlichen Interessen, die auch für die internationale Gemeinschaft wichtig seien, solle demnach zur Sprache kommen. Das chinesische Aussenministerium bestätigte, dass Xi vom 14. bis 17. November beim Apec-Gipfel sein und sich mit Biden treffen werde.