San Francisco: Würdest du 660 Fr. für eine Schlafkoje zahlen?

Darum gehts In San Francisco ist bezahlbarer Wohnraum extreme Mangelware.

So bieten clevere Vermieter sogenannte Pods an, die vor allem junge IT-Expertinnen und -Experten mieten.

Sie schätzen trotz winzigem «Zimmer» vor allem den Austausch mit anderen und die Gemeinschaftsspaces.

Eine im Grundriss etwa 2,5 mal 1,2 Meter messende und 1,20 Meter hohe Koje zum Schlafen, fensterlos, nur mit Stromanschluss und Stangen, um die Kleider aufzuhängen: Eine solche «Wohnung» würde wohl als menschenrechtlich fragwürdig angesehen werden, wenn ein Migrant oder ein Gefängnisinsasse darin untergebracht würde. Doch genau so kommt die Schlafgelegenheit in San Francisco daher, für die der 26-jährige Start-up-Gründer Christian Lewis pro Monat 700 Dollar (660 Franken) hinblättert. Sein entsprechender Post ging viral und wurde heiss diskutiert.

«Die Kapsel hat die Grösse eines Doppelbetts. Sie ist nicht sehr gross, aber sie erfüllt ihren Zweck. Man braucht nur einen Platz zum Schlafen», erklärt der junge IT-Unternehmer aus Chicago, der happy ist, überhaupt in der Stadt wohnen zu können: Die Mietpreise sind schon vor Jahren explodiert, und eine geeignete Wohnung zu finden nahezu unmöglich geworden. Lewis schätzt, dass er für eine richtige Wohnung rund 4000 Dollar kalkulieren müsste.

«Ich bleibe, so lange das Geld reicht»

Lewis ist einer von rund 20 «Mietern» in einem ehemaligen Bankgebäude an der Mint Plaza, die alle ein solches Pod bewohnen. Es handle sich um eine Mischung aus Start-up-Gründern und Programmierern, die vom KI-Boom in San Francisco profitieren wollen, Doktoranden, Künstlern und Menschen, die im Einzelhandel und im Dienstleistungssektor arbeiten. «Schon in den ersten paar Tagen habe ich einige der klügsten Menschen getroffen, die ich in meinem ganzen Leben kennen gelernt habe. Das ist der Grund, warum ich gekommen bin und der Grund, warum ich bleibe – und das ist der Grund, warum ich in einer Kapsel wohne», schwärmt Lewis. Er schätzt die Annehmlichkeiten des gemeinsamen Wohnens und preist die gemütlichen Gemeinschaftsräume, die Arbeitsplätze und das Gratis-WLAN.

Lewis plant, so lange zu bleiben, bis seine Mittel aufgebraucht sind - er schätzt, dass er etwa ein Jahr lang in der Kapsel bleiben wird. Wenn er und sein Start-up Spellcraft AI in dieser Zeit den Durchbruch schaffen, würde er allerdings wohl in eine «überteuerte Wohnung» ziehen. Aber nach einer Woche schien er mit seinem Pod zufrieden zu sein, wie er gegenüber dem «San Francisco Standard» verriet.



Kapselhotels in der ganzen Welt

Die Idee mit den Schlafkojen kommt aus Asien, wo es seit Ende der 70er-Jahre sogenannte Kapselhotels gibt, die solche «Einzelzellen» anbieten. Die Idee ist auch längst nach Europa geschwappt, auch in die Schweiz. Und im teuren Hongkong etwa leben laut Schätzungen über 200’000 Menschen in unterteilten Wohnungen – nicht selten in darin eingerichteten «Schlafkäfigen» – weil sie sich schlichtweg nichts anderes leisten können.