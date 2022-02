Sandra Boner verlor durch den Brustkrebs das Vertrauen ins Leben

Der Weg zurück in die Normalität, nachdem sie den Kampf vorerst gewonnen hatte, sei nicht leicht gewesen.

Vor vier Jahren bekam die Moderatorin die Diagnose Brustkrebs. Daraufhin verlor Sandra Boner das Vertrauen in ihren Körper.

Der Weg zurück in die Normalität sei extrem anstrengend gewesen, verrät sie.

Heute, vier Jahre später, spricht sie öffentlich über den Kampf bis zur Genesung und darüber, dass sie wieder Vertrauen in ihren Körper finden musste.

Die SRF-Moderatorin Sandra Boner wurde im Jahr 2018 von einer schweren Diagnose überrascht. «Im Frühling vor vier Jahren spürte ich rechts in der Brust einen kleinen Knoten. Für mich war klar, das ist kein Brustkrebs», erzählt sie in einem emotionalen Video der SRF-Sendung «Gesichter und Geschichten». In ihrer Familie seien bis anhin keine Brustkrebs-Fälle bekannt. Leider hat sich 47-Jährige getäuscht. Bei der zweifachen Mutter wurde ein aggressiver Brustkrebs diagnostiziert.