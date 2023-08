Sandra Bullock: Partner Bryan Randall ist tot

Getty Images via AFP

Sandra Bullock und Bryan Randall waren seit 2015 ein Paar: Die Schauspielerin spricht an einer Veranstaltung in Los Angeles. (3. Mai 2018)

Randall litt an der unheilbaren Krankheit ALS.

Der US-amerikanische Fotograf Bryan Randall, langjähriger Partner von Schauspielerin Sandra Bullock, ist tot. Er sei am Samstag nach einem dreijährigen Kampf gegen ALS gestorben, gab seine Familie am Montag in einer Mitteilung gegenüber People.com bekannt.