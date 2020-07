vor 43min

Das Model und der Fussballer

Sandra Jerze und Bayern-Kicker Gnabry sind jetzt Insta-official

Die Zürcherin Sandra Jerze und der Deutsche Serge Gnabry machen momentan zusammen Ferien in Griechenland. In ihrer Insta-Story postet das Model, was das Zeug hält.

von Lucia Krones

So machen Sandra Jerze (23) und FC-Bayern-Spieler Serge Gnabry (25) ihre Liebe Insta-official: «Ich liebe dich», schreibt sie auf dem Bild. Sandra story-postet gerade fleissig aus den Ferien in Griechenland. Weil er am Dienstag Geburtstag hatte, schrieb die Zürcherin zu einem weiteren Story-Post: «Dein Tag.» Er selbst bedankt sich mit diesem Insta-Bild für alle lieben Geburtstagswünsche.

Darum gehts Das Schweizer Model Sandra Jerze und der deutsche Fussballer Serge Gnabry haben ihre Beziehung Instagram-offiziell gemacht.

«Ich liebe dich», schreibt sie zu einem Bild von ihm.

Sie sind gerade zusammen in Griechenland in den Ferien.

Das Zürcher Model Sandra Jerze (23) und S erge Gnabry (25 ) vom FC Bayern München sind Insta-official. Sie postete am Dienstag ein Sonnenuntergang-Bild von ihm in ihre Story und schrieb dazu: «I Love U». Im nächsten Post sieht man die beiden eng umschlungen. Sie schreibt dazu: «Dein Tag.» Höchstwahrscheinlich, weil der deutsche Fussballer Geburtstag hatte.

Offensichtlich sind die beiden momentan in den Liebesferien in Griechenland. Bereits Anfang Juli lud Sandra einen S tory -Post hoch , in de m sie Gnabry taggte und ihn von hinten am Strand ins Meer spazierend zeigte – ein echtes Liebesgeständnis gab es damals aber noch nicht.

Sie nannte ihn bereits «Ehemann»

Der Bayern- S tar selbst hat noch keine Bilder von seiner Model-Freundin hochgeladen, doch er likt und kommentiert fleissig ihre Bilder mit Bomben-Emojis, die beweisen, dass er sie, na ja, eben Bombe findet.

Schon Mitte April machte «Bild» die mögliche Beziehung publik, nachdem das Model ein Bild von ihm mit «Hubby» (Deutsch: «Ehemann») kommentiert hatte. Den Kommentar entfernte sie aber schnell wieder.