Rasissmus-Debatte

Sandro Brotz weist Vorwürfe von Arena-Gast zurück

Für seine Arena am Freitagabend erntete Moderator Sandro Brotz viel Kritik. Nun hat er sich zur Ausstrahlung geäussert.

Angela Addo, die in die Arena eingeladen war, machte Brotz vor laufender Kamera den Vorwurf, sie nicht informiert zu haben, dass auch SVP-Vertreter an der Sendung teilnehmen. In einem neuen Statement widerspricht Brotz dieser Aussage: «Es trifft nicht zu, dass wir die Diskussionsteilnahme der SVP verheimlicht hätten. Ich weise diesen Vorwurf in aller Form zurück. Angela Addo hat von uns sowohl mündlich als auch in der schriftlichen Einladung erfahren, dass Gabriella Binkert die Präsidentin der SVP Val Müstair ist.» Brotz weiter: «Sie war zudem über alle weiteren Gäste und deren Funktionen informiert.»