Kind in Auto vergessen: Das Gespräch der Eltern nach der Tragödie

Sandro L. parkierte am 7. Juni 2023 sein Auto vor der Krippe an der Via dei Fucilieri in einem südlichen Vorort von Rom.

«Sandro, wo ist unser Kind? Wer hat Stella mitgenommen?» – die Stimme der Mutter tönt angespannt, als sie ihren Mann anruft. Arianna L. aus Cecchignola südlich von Rom war am Mittwochnachmittag zur Krippe gefahren, um ihre elf Monate alte Tochter abzuholen , doch das Kind war nicht da. Minuten später der Schock: Sandro L. hatte an jenem Morgen die kleine Stella im Auto vergessen und war zur Arbeit gegangen. Sieben Stunden später, als Arianna L. ihr Kind im Wagen entdeckte, war es tot.

«Wer hat sie entführt?»

Laut ersten Ermittlungen hatte der 45-jährige Vater einen kompletten Gedächtnisverlust erlitten. Wie «Corriere della Sera» berichtet, hatte das Paar wie gewöhnlich bereits am Mittag telefoniert und darüber geredet, wer Stella am frühen Nachmittag abholen geht. Sandro L. war zu diesem Zeitpunkt absolut sicher, das Kind am Morgen in der Krippe abgegeben zu haben. Seine Frau sagte dazu: «Gut, dann hole ich sie ab und bringe sie nach Hause.»

Ein Tag wie jeder andere

Bei seiner ersten Einvernahme durch die Carabinieri sagte Sandro L. später aus: «Ich war fest davon überzeugt, dass ich sie in der Krippe gelassen hatte, ich weiss nicht, was passiert ist. Ich dachte auch, dass Stella dort war, als ich vor dem Mittag mit meiner Frau sprach, um zu vereinbaren, wer sie abholt.»

Auto stand in der Sonne bei 29 Grad

Am Freitag wurde die Obduktion der Leiche in einem rechtsmedizinischen Institut in Rom durchgeführt. Ist das Kind in der 20 Minuten langen Fahrt zur Krippe eingeschlafen? Die Ergebnisse werden wohl auch zeigen, ob Stellas Todesursache mit den hohen Temperaturen um die 29 Grad zusammenhängt, die an dem Tag herrschten.