Sandstürme nehmen dramatischen zu, warnt die UNO

Im Juli 2020 sorgte ein Sandsturm für chaotische Zustände in der Stadt Dunhuang in der Provinz Gansu im Nordwesten Chinas.

Jährlich gelangen zwei Milliarden Tonnen Sand und Staub in die Atmosphäre.

UN-Experten haben vor den Gefahren durch Sand- und Staubstürme gewarnt. Diese seien ein unterschätztes Problem, das in Teilen der Welt mittlerweile dramatisch häufiger auftrete, teilte die UN-Konvention zur Bekämpfung der Wüstenbildung (UNCCD) mit Sitz in Bonn am Mittwoch mit. Ein gewichtiger Teil des Problems sei auf menschliche Aktivitäten zurückzuführen, es brauche globale und regionale politische Antworten.