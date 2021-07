US-Staat Utah : Sandsturm verursacht Massenkarambolage mit acht Toten

Rund 20 Fahrzeuge wurden während eines Sandsturms im US-Staat Utah in einem Unfall verwickelt. Fünf der Toten sassen in einem einzigen Auto.

Mehrere Menschen sind in umliegende Krankenhäuser gebracht worden, mindestens drei schweben in Lebensgefahr.

Sturm reduzierte die Sicht auf Null: Ineinander verkeilte Fahrzeuge in Utah. (26. Juli 2021)

Ein Sandsturm hat im US-Bundesstaat Utah zu einer Massenkarambolage geführt, bei der acht Menschen getötet wurden. Der Sturm habe die Sicht auf einer vielbefahrenen Autobahn im Westen Utahs auf nahezu Null reduziert, erklärten Behördenvertreter am Montag. Unter den Toten seien auch Kinder. Mehrere Menschen wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht, mindestens drei schwebten demnach in Lebensgefahr.