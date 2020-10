157 statt 105 Millionen : Sanierung des alten Lötschbergtunnels wird massiv teurer und dauert länger

Seit zwei Jahren wird der Lötschberg-Scheiteltunnel saniert. Nun stellt sich heraus, dass die Arbeiten erstens länger dauern und zweitens teurer werden als geplant.

Die Sanierung des Lötschberg-Scheiteltunnels zwischen Kandersteg BE und Goppenstein VS dürfte länger dauern und teurer werden als bisher angenommen. Statt im Jahr 2022 gehen die Bauarbeiten, die 2018 begonnen haben, voraussichtlich im Jahr 2023 zu Ende.

Bisher wurden die Kosten mit rund 105 Millionen Franken angegeben. Doch stellt die Arbeitsgemeinschaft der Unternehmen, die den Tunnel sanieren, Nachforderungen an die BLS. Würde die BLS diese Forderungen erfüllen, beliefen sich die Kosten auf 157 Millionen Franken. Das teilte die BLS-Medienstelle am Mittwoch auf Anfrage mit.

Mangelhafte Arbeitsausschreibung

Grund für die Forderungen der Bauunternehmen an die BLS sind deren Angaben zufolge Lücken in der Ausschreibung der Bauarbeiten. Diese führten zu Interpretationsspielraum bei der Auslegung des Werkvertrags.

Beton statt Holzschwellen

Auf Umweltskandal reagiert

Reagiert hat die BLS auf die Meldungen zu unzulässig abgelagertem Bahnschotter auf dem Gelände eines Kieswerks in Mitholz BE unterhalb von Kandersteg. Die Betreiber der Fischzucht am Blausee bei Mitholz glauben, dass giftige Stoffe aus dem Bahnschotter und den Holzschwellen in Mitholz ins Grundwasser gelangten und von dort in ihre Zucht. Mitte September gaben sie bekannt, Tausende von Fischen seien verendet.