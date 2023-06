Nach Muslim-Gebet in Armee: Sanija Ameti macht FDP Vorwürfe

Zum muslimischen Opferfest beteten am Mittwoch Schweizer Soldaten gen Mekka – unter Anleitung des Armee-Imams. Ein Bild der Aktion wurde 20 Minuten zugespielt. Die SVP nahm das zum Anlass, ihre Follower in den sozialen Medien zu fragen: «Was kommt als Nächstes? Kinder-Ehen, Scharia-Gerichte, Steinigungen?»

Sanija Ameti: «Bilderbuchbeispiel für Rassismus»

Burkart kontert – und nimmt Stellung

Das will der FDP-Präsident so nicht stehen lassen. Zu den konkreten Vorwürfen Ametis wolle er nicht Stellung nehmen, aber zum Mekka-Gebet sagt er: «Wir haben Religionsfreiheit in der Schweiz. Diese gilt auch in der Armee. Auch Muslime sind Soldaten, die im Ernstfall unser Land und unsere Werte – auch die Religionsfreiheit – mit ihrem Leben verteidigen.»