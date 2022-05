Einsatz im Basler Grenzgebiet: Sanität muss Verletzte im Stich lassen – weil sie in falschem Land verunfallte  

Hier passierte der Unfall: In der Sporthalle Pfaffenholz des Erziehungsdepartements Basel-Stadt. Das Gebäude steht auf französischem Boden.

SP-Nationalrätin Sarah Wyss will diese Praxis ändern. Es müsse schnellstmöglich eine Lösung her, findet sie.

Die Verletzte befand sich auf falschem Boden, genauer gesagt in der Sporthalle Pfaffenholz des Erziehungsdepartements Basel-Stadt. Das Gebäude steht im elsässischen Saint Louis.

Der Basler Sanität sind bei Einsätzen im Grenzgebiet die Hände gebunden. « Primenews » (Bezahlartikel) berichtet von einem Fall, der aufzeigt, wie verzwickt die Lage ist. Letzten Samstag verletzte sich eine Sportlerin bei einem Handballmatch. Das Spiel in der Basler Sporthalle Pfaffenholz, die auf französischem Boden liegt, endet für die Frau mit einem gebrochenen Fuss.

Denn obwohl die Sporthalle zum Basler Erziehungsdepartement gehört und das Tram der Basler Verkehrsbetriebe nach Saint Louis (F) fährt, wo die Halle steht, darf die Schweizer Sanität ihren Patientinnen und Patienten auf französischem oder deutschem Grund weder Medikamente noch eine Infusion verabreichen. Dies, obwohl sich der Unfall gerade mal 6,5 Meter von der Basler Grenze zugetragen hat. Trotzdem würde das Sanitäts-Team das Risiko eingehen, sich damit strafbar zu machen, so Toprak Yerguz, Mediensprecher des Basler Justiz- und Sicherheitsdepartements (JSD).

«Sanität kann nicht einfach ein Auge zudrücken»

«Die Folge: Bei gewissen Sofortmassnahmen, die in der Schweiz selbstständig durchgeführt werden können, muss der Notarzt gerufen werden», schreibt «Primenews». Dies sei vor allem aus Ressource-Gründen problematisch, erklärt JSD-Sprecher Yerguz. Es gebe nur wenige Notärzte und sie seien für schwere Fälle zuständig. Sprich: nicht für gebrochene Füsse, wie im Falle der Handballerin.

Ausnahmen gebe es keine, sagt Rahel Walser vom JSD gegenüber 20 Minuten. «Die Sanitäterinnen und Sanitäter können nicht einfach ein Auge oder beide Augen zudrücken, weil sie damit die vor Ort geltenden Rechtsgrundlagen verletzen würden.» Ob sie deshalb verklagt werden und von wem, sei nicht die entscheidende Frage. «Es ist keine Option, bewusst und wissentlich Gesetze zu verletzten», so Walser.

Die Basler Rettung weiss erst seit wenigen Monaten von der Problematik von Grenzeinsätzen. Bis zu dem Punkt habe die Rettung nach «einer bewährten Praxis gehandelt», so Yerguz. Nachdem dem JSD klar wurde, dass die rechtliche Lage unklar ist, habe es Abklärungen in die Wege geleitet. Diese haben dann ergeben, dass der Schweizer Sanität die Verabreichung von Medikamenten untersagt ist – trotz höherer Qualifikation der Sanitäterinnen und Sanitäter.

Sind Rettungseinsätze auf elsässischem Boden noch tragbar?

Die Folgen der rechtlichen Unklarheit sind schwerwiegend: «Um die Mitarbeitenden vor diesem Dilemma zu schützen, evaluiert die Sanität der Rettung Basel-Stadt derzeit, ob und wie solche Einsätze derzeit und in naher Zukunft noch durchgeführt werden können», so der JSD-Sprecher. Von den tiefgreifenden Konsequenzen wäre nicht nur die Sporthalle, sondern auch über tausend Basler Freizeitgärten betroffen, die in Grenznähe auf Elsässer Grund liegen.