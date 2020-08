Sanitätspolizist warnt vor Gummi-Flamingos und -Tintenfischen

Beobachter 11.08.2020, 18:32

@Tchüssi Ja, gut schwimmen sollte Voraussetzung sein. Vor allem wenn man all die Strömungen mit den Unebenheiten des Bodens und die Strudeln bedenkt die in der Aare enormer vorkommen und auch sonst nicht zu unterschätzen sein sollten in egal welchem Fluss. Und noch eine gefährliche Tatsache: Zu viele Boote auf einem Haufen. Die Übersicht geht leicht verloren, vor allem wenn Alkohol im Spiel ist. Wenn dann noch Jemand unter den Haufen Gummiboote kommt und in Panik gerät (sowie fast jede 2. Person auf und im Wasser leider) ist das Übel schnell angerichtet. Tragisch das Menschen ohne wirkliche Schwimmkenntnisse sich dazu noch beschwipst und ohne Schwimmweste aufs Wasser trauen nur um mal Spass zu haben. Die Folgen eines Unfalls werden nahe immer zu klein geredet von Betroffenen. Hier müsste man mehr tun in Sachen Kontrolle oder was weiss ich, gesetzlich ist ja alles ziemlich gut geregelt eigentlich.