Person in Gewahrsam - Sankt Galler Polizei verfolgt Verwirrten bis nach Liechtenstein

Beamte der Kantonspolizei St. Gallen beendeten einen Einsatz am Dienstagmittag in Balzers im Fürstentum Liechtenstein. Sie hatten einen Autofahrer von der A13 kommend bis über die Landesgrenze verfolgt. Das « Liechtensteiner Vaterland» (Bezahlartikel) berichtete darüber. Gemäss Angaben der Zeitung handelte es sich um ein Auto mit deutschem Kennzeichen. Die Verhaftung des Autofahrers geschah dann auf spektakuläre Art und Weise. Die Polizei bat einen Lastwagen vor Ort anzuhalten, um dem Fahrer die Fahrbahn zu verstellen und ihn zum Anhalten zu bewegen. Anschliessend hätten Beamte mit gezückten Waffen den Mann aus dem Auto gezerrt.

Vertrag regelt Grenzübertritte der Polizei

Die Liechtensteiner Landespolizei bestätigt, dass die Schweizer Kollegen den Fahrer dabei beobachteten, wie er auf der A13 Schlangenlinien fuhr. Nachdem diese versuchten, ihn anzuhalten, sei der Mann mit überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Vaduz gefahren. Kurz vor 14 Uhr sei der dann in Balzers angehalten worden. Weil er sich in einem verwirrten Zustand befand, wurde der Mann zwecks Abklärungen in ein Spital gebracht.