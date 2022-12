Sanktionen gegen Russlands Öl – wie reagiert Moskau darauf? 

Preisdeckel : Sanktionen gegen Russlands Öl – wie wird Moskau darauf reagieren?

Schuss ins eigene Bein?

Die grosse Frage ist, ob diese Rechnung aufgeht – oder ob sich die EU mit den Sanktionen am Schluss selbst ins Bein schiesst. So hat Moskau schon deutlich gemacht, dass es sein Öl nicht an Länder liefern werde, die sich an die Preisobergrenze von 60 Dollar halten. Zieht Russland dies konsequent durch, könnte es zu einer Verknappung des Rohstoffes auf dem Weltmarkt und damit zu steigenden Preisen kommen – das Gegenteil der beabsichtigten Wirkung.