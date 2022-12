Schweizer Oligarch: Grösste Jacht der Welt ist jetzt Hausboot

Neu unter der Flagge von Sierra Leone

Bisher war die Megajacht unter der Flagge der britischen Isle of Man in den Weltmeeren unterwegs. Nachdem die italienischen Behörden die Jacht jedoch beschlagnahmt hatten, verschwand sie dort aus dem Register. Neu fährt der schwimmende Palast unter der Flagge des afrikanischen Landes Sierra Leone.

Mittlerweile ist das 530-Millionen-Franken-Objekt auch keine Jacht mehr, sondern ein Hausboot. Doch was bringt es dem Oligarchen, wenn seine Megajacht als solches registriert ist? Eine Frage, die sich auch Benjamin Maltby stellte, ein auf Jachten spezialisierter Anwalt aus London. «Es macht nur dann Sinn, wenn sie vollständig stillgelegt wurden und physisch nicht in der Lage sind, sich zu bewegen», so der Anwalt gegenüber «Forbes». Und weiter: «Handkehrum macht es dann auch wenig Sinn, sie in einem anderen Land registrieren zu lassen.»