Die Aufregung über die wilden Partys der finnischen Premierministerin Sanna Marin lässt nicht nach: Am Freitag tauchte ein neues Video auf, das die verheiratete Regierungschefin beim Tanz mit einem finnischen Sänger zeigt.

Finnland : Sanna Marin tanzt in neuem Video eng umschlungen mit einem fremden Mann

Am 19. August tauchte ein zweites Video auf: Darauf ist die finnische Premierministerin Sanna Marin zu sehen, wie sie eng umschlungen mit dem Musiker Olavi Uusivirta tanzt. Twitter

Darum gehts Erst am Donnerstag war ein Video an die Öffentlichkeit gelangt, in dem zu sehen ist, wie Sanna Marin ausgelassen mit Freunden feiert und tanzt.

Am Freitag verbreitete sich ein zweites Video auf Social Media.

Darin ist die finnische Premierministerin zu sehen, wie sie eng umschlungen mit einem bekannten Musiker tanzt.

Mit dem Auftauchen eines zweiten privaten Partyvideos steht Finnlands Regierungschefin Sanna Marin nun stärker unter Druck: Am Freitag verbreiteten sich auf Social Media neue Aufnahmen, auf denen die 36 Jahre alte Ministerpräsidentin zu sehen ist, wie sie eng umschlungen mit dem finnischen Sänger Olavi Uusivirta in den VIP-Räumen des bekannten Nachtclubs Teatter in Helsinki tanzt.

Laut dem finnischen Portal «Iltalehti» fand die Party am 6. August statt. Im Video tanzen die beiden zum Song «I Gotta Feeling» der US-Band The Black Eyed Peas. Der Mann legt dabei seine Arme um Marin, berührt ihren unteren Rücken und hat seine Lippen nahe an ihrem Hals. Im Video ist nicht klar zu sehen, ob Uusivirta die verheiratete Ministerpräsidentin küsst oder ihr etwas zuflüstert.

«Zwischen uns ist nichts Unangemessenes passiert»

Die zwei feierten nach Angaben von Zeugen bis 4.30 Uhr. An der Party soll auch der finnische Popstar Alma dabei gewesen sein, wie das Portal «Seskia» berichtet. Einige Tage später trafen sich Marin und der Sänger am Flow-Festival wieder, wie Bilder auf dem Insta-Account von Olavi Uusivirta bezeugen.

Am Freitagabend meldete sich der Musiker zu Wort: «Es gab öffentliche Spekulationen über die Art der Beziehung zwischen mir und Premierministerin Sanna Marin. Hand aufs Herz, ich kann nur so sagen: Wir sind Freunde, und zwischen uns ist nichts Unangemessenes passiert. Ich werde mich zu dieser Angelegenheit nicht öffentlich äussern. Schönes Wochenende!», schrieb er auf Instagram.

Auch die Politikerin dementierte indes, mit Uusivirta geflirtet zu haben. «Ich kann mich nicht erinnern, jemanden geküsst zu haben», behauptete Marin während einer Pressekonferenz in ihrem Amtssitz in der Stadt Kesäranta. Die 36-jährige Mutter einer vierjährigen Tochter kündigte auch an, sich einem Drogentest zu unterziehen.

Sie betonte, sie habe an jenem Partywochenende keine absehbaren Termine gehabt und sei auch immer erreichbar gewesen. «Sitzungen werden nicht mitten in der Nacht einberufen», sagte die Sozialdemokratin. Wenn es nötig gewesen wäre, hätte sie die Party aber jederzeit verlassen und arbeiten können.

Marin gab an, «viele aufmunternde Nachrichten» von Menschen bekommen zu haben. Tatsächlich reagierten viele Finnen und Finninnen gelassen auf das Verhalten ihrer Ministerpräsidentin. «Die Ministerpräsidentin darf sich betrinken», sagte Elli Kojola aus der finnischen Stadt Tampere dem Rundfunksender Yle. «Aber sie muss auch darauf achten, wie sie sich präsentiert. Irgendwer sieht dich immer.»

