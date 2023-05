Sanna Marin lässt sich scheiden: Ihr Ehe hielt 19 Jahre lang

In einer Insta-Story gab Finnlands Premier Sanna Marin am 10. Mai 2023 bekannt, dass ihr Mann und sie getrennte Wege gehen.

In den letzten Jahren hat ihre Ehe viele Krisen überstanden – sowohl politisch als auch privat.

Anfang Monat verbrachten sie einen romantischen Abend in einem asiatischen Restaurant in Helsinki, gingen danach noch in einen Nachtclub – nur wenige Tage später gaben Finnlands Premierministerin Sanna Marin und ihr Ehemann Markus Räikkonen bekannt, dass sie nach 19 Jahren Beziehung getrennte Wege gehen.