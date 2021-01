Die Insel Sansibar im indischen Ozean gehört wohl zu den wenigen Orten der Welt mit unverändertem Touristenzustrom. In den letzten zwei Monaten lag die Zahl der Touristen auf Sansibar praktisch auf Vorjahresniveau, heisst es in einem Bericht der « NZZ ».

Touristen sind uneingeschränkt willkommen

Prekäre Zustände am Flughafen

Vor den prekären Zuständen am Flughafen von Sansibar warnte laut einem Artikel des « Aerotelegraph » die Bewertungsfirma Skytrax. «Wir sind schockiert über die schlechten Gesundheits- und Sicherheitsstandards am Abeid Amani Karume International Airport», sagte Chef Edward Plaisted gegenüber dem Branchenportal.

Es gäbe keine Hinweise zu Handhygiene, Maskenpflicht oder Abstandsregeln. In dem unsauberen Flughafen gebe nur wenige Spender mit Desinfektionsmittel, hält Skytrax fest. In der Masse an Einreisenden sei es auch kaum möglich, überhaupt auf Distanz zu gehen. Man habe viele Prüfungen an Flughäfen auf der ganzen Welt durchgeführt, der Sansibar-Flughafen sei schlimmer, als man sich es je hätte vorstellen können.