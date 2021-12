3 mit Sex – «Santa-Bruce, ich war diese Woche gar nicht artig»

Ellas Freundin Sofia hat zwei Kinder im Primarschulalter. Die beiden kennen sich von der Arbeit und ab und zu hängt sie – ohne Kids – bei uns in der WG ab, trinkt viel zu viel Prosecco und beschwert sich über den Kindsvater und die Lehrer*innen ihrer «Engel». Ich mag sie, auch wenn mir ihre Desperate Housewi f e-Attitude manchmal etwas auf den Geist geht. Als Ella jedenfalls fragt, ob Lars und ich für Sofias Kinder Samichlaus und Schmutzli spielen könnten, sind wir sofort dabei. «1000 Dank, ihr beiden! Die Kostüme und Geschenke werde ich in der Waschküche bereitlegen. Und ich schicke euch noch die Namen und Infos zu den Kids. Die Kinder meiner Nachbarin Emilia werden auch da sein», schreibt Sofia dankbar.

Und so machen sich Lars und ich am späteren Nami des Nikolaustags auf zu Sofias Wohnung, schreiben ihr am Hauseingang eine Nachricht, um ins Haus zu kommen, und folgen den Anweisungen in der Waschküche. Ich bin der Samichlaus, Lars der Schmutzli. «Du redest, ich gebe die Nüsse raus», erläutert Lars den Plan. Also gut. Wir klingeln und treten ein. Vier Kinder sitzen neugierig und etwas verstört im Wohnzimmer. Sofia schaut dankbar. Neben ihr sitzt der heisseste Weihnachtsengel, den man sich a n kalten Dezembertagen wünschen kann. Sozusagen die Schweizer Hausfrauen-Version von Eva Longoria. Emilia blickt mich herausfordernd an.