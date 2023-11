Sao Paulo: Drei Männer wollten Neymars Tochter entführen – einer gefasst

In Cotia in Brasilien wurde das Haus von Neymars Partnerin überfallen.

Kriminelle sind in das Haus der Partnerin des brasilianischen Fussballstars Neymar eingedrungen und haben deren Eltern vorübergehend als Geiseln gehalten. Das schrieb Bruna Biancardi, die Mutter von Neymars kleiner Tochter , auf ihrem verifizierten Instagram-Account.

Der Überfall ereignete sich Medienberichten zufolge am frühen Dienstagmorgen in Cotia, einer Stadt in der Metropolregion São Paulo. Drei bewaffnete Männer hätten sich Zugang zu dem Anwesen verschafft, Biancardis Eltern angetroffen und sie gefesselt und geknebelt. Später seien sie mit Luxusgeldbörsen, Uhren und Schmuck geflohen, berichtete der Nachrichtensender G1.