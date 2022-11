Geburt im Januar 2023: Sara Leutenegger enthüllt das Geschlecht ihres Babys

1 / 5 Sara Leutenegger (28) und ihr Ehemann Lorenzo (37) erwarten ihr zweites Kind. Sara Leutenegger Das Paar gab am Sonntag eine Gender-Reveal-Party, an der es das Geschlecht seines Nachwuchses bekannt gab. Sara Leutenegger Die Shower fand im Form eines Brunchs mit Freunden und Familie im Restaurant Loft Five in Zürich statt. Sara Leutenegger

Darum gehts

Im Rahmen einer kleinen aber feinen Babyshower haben Sara Leutenegger (28) und ihr Mann Lorenzo (37) das Geschlecht ihres Nachwuchses bekannt gegeben. Ein weiterer Junge wird das Familienglück vervollständigen. «Sara und ihre Männer», sagt die Influencerin gegenüber 20 Minuten und lacht: «Ich wollte ja früher eigentlich immer ein Mädchen haben, aber dass ich jetzt zwei Jungs bekomme ist schon cool.» Seit sie Lio (2) bekommen habe, sei ihr das Geschlecht aber gar nicht mehr so wichtig gewesen. «Er ist so ein toller Junge! Darum spielte es mir gar keine Rolle mehr, was es wird.»

Darüber hinaus passe der reine Jungs-Clan, den die Influencerin bald um sich haben wird, ganz gut zu ihr. «Ich habe früher schon immer mehr Männer- als Frauenfreundschaften gepflegt. Ich komme mit dem anderen Geschlecht gut zurecht», fügt sie schmunzelnd hinzu.

Die Shower fand im Form eines Brunchs mit Freunden und Familie im Restaurant Loft Five in Zürich statt. Zum Reveal liessen Sara und Lorenzo die Bombe – oder besser gesagt – den Ballon platzen, aus dem grünes Konfetti herauskam. Die Party war in den Farben Grün und Beige gehalten. «Ich wollte kein klassisches pink und blau, das ist nicht so mein Stil», so Leutenegger.

Schwangerschaftskomplikationen

Auch Geschenke für das Baby wollte sie keine – schliesslich kann Lios künftiger Babybruder in dessen Kleider schlüpfen und mit seinen Spielsachen spielen. «Schön war, dass ich Blumen und Massagegutscheine bekommen habe», erzählt die 28-Jährige. Genau das kann sie jetzt gut gebrauchen. Ihre zweite Schwangerschaft war nämlich bislang alles andere als ein Spaziergang. Im Gegensatz zur ersten fühle sie sich oft erschöpft und brauche mehr Zeit zum Ausruhen.

Zudem wurde bei ihr eine Plazenta Praevia festgestellt. Das bedeutet, dass der Mutterkuchen sich zu weit unten in einer Fehllage befindet. Diese Schwangerschaftskomplikation birgt unter anderem das Risiko, dass es zu Blutungen kommen kann. «Ich spüre es, wenn ich zu lange stehe, dann zieht es im Unterleib», so die künftige Zweifach-Mama. «Sport ist aktuell tabu und ich muss gut auf mich achten.» Ihr Umfeld unterstütze sie dabei. Allem voran freut sie sich, wenn es im Januar 2023 dann endlich so weit ist und Baby Nummer zwei das Licht der Welt erblickt.