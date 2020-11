Auf Instagram posten Sara am Mittwochabend ein herziges Video von den Händen des Neugeborenen und den frischgebackenen Eltern. Sie schreibt dazu: «Love of our Live» – «Liebe unseres Lebens.»

Model und Influencerin Sara Leutenegger (36) und ihr Mann Lorenzo (36) sind zum ersten Mal Eltern geworden. Auf Instagram postet Sara am Mittwochabend ein herziges Video von den Händen des Neugeborenen und den frischgebackenen Eltern. Sie schreibt dazu: «Love of our Live» – «Liebe unseres Lebens.»

Sara Leutenegger hat ihr Baby, einen kleinen Jungen namens Lio Antonio, am 29. Oktober geboren. «Wir sind so überglücklich, gesund zuhause sein zu dürfen. Ich schaue ihn mir die ganze Zeit an und kann es gar nicht glauben. Was für ein Wunder.»