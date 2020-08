Pop-up-Store La Seconda Vita

Sara Leutenegger verkauft ihre alten Kleider – für den guten Zweck

Im fünften Stock der Zürcher Modissa dürfen sich im August kleine Schweizer Brands breit machen. Darunter der Secondhand-Store La Seconda Vita, wo auch Sara Leutenegger mitmischt.

Statt «nur» auf Flohmis bieten sie und ihr Mami ihre gebrauchten Klamotten – und auf Kommission auch die anderer Leute – im August im fünften Stock der Modissa an der Zürcher Bahnhofstrasse an.

So exklusive Teile gabs bei Modissa an der Zürcher Bahnhofstrasse glaubs noch nie zu kaufen: La Seconda Vita bietet im fünften Stock des Modehauses ab sofort und bis am 31. August Secondhand-Mode an, also Einzelstücke, über die du sonst wohl nirgends stolpern würdest.