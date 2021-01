An Weihnachten war bei der Familie Leutenegger mit Sara, Lorenzo und Lio noch alles in Ordnung.

«Wir hatten einen schwierigen Start ins neue Jahr», erzählt Influencerin und Ex-GNTM-Kandidatin Sara Leutenegger (26) auf Instagram. Es habe alle erwischt mit Corona – sie, ihr Mann und Ex-Bachelor Lorenzo (37) und auch ihr gemeinsames Baby Lio. Die Familie musste in der Silvesternacht notfallmässig ins Spital fahren. «Lio hatte plötzlich hohes Fieber.»

Drei Nächte war Sara mit ihrem Kleinen im Spital. «Zwei Tage ging es ihm gar nicht gut. Mich hat es zerrissen, ihn so zu sehen», erzählt sie. Nun hätten sich alle drei erholt. «Lio lächelt und plaudert wieder. Wir haben es überstanden.»

«Trotzdem ist es passiert»

In der Story wendet sich sie sich auch an Eltern von Kindern: «Passt gut auf und haltet die Abstände zu den Familienmitgliedern so gut wie möglich ein!» Sie hätten Masken getragen und Desinfektionsmittel verwendet, um Lio zu schützen. «Wir wollten ihn nicht anstecken und trotzdem ist es passiert.» Sie warnt: «Es ist krass, wie schnell es geht und wie aggressiv das Virus ist bei der Ansteckung.»