Turbulenter Start in die Ferien – Sara Leuteneggers Baby Lio wird im Flugzeug aufs Mal zum Schreihals

Sie berichtet davon, dass die Freude an der Entdeckungsreise ihres Söhnchens die wenigen Einbussen in Sachen Flexibilität überdeckt.

Zeitmanagement als Geheimrezept

Kaum im Airbnb in Kapstadt angekommen, sind die Sorgen schon verflogen. Die Küstenstadt in Südafrika ist ein beliebtes Reiseziel des Models. Nun geniesst sie den zehntägigen Aufenthalt zum ersten Mal als Mama. Als wir Sara am Telefon erwischen, kommt sie direkt aus dem Training. Selbst in den Ferien bleiben das Model und Ehemann Lorenzo Leutenegger (38) in Bezug auf sportliche Aktivitäten am Ball. Wie sie das machen? Zeitmanagement. «Zuerst geht Lorenzo 45 Minuten mit Lio spazieren und danach wechseln wir uns ab.» Dass sie auf die Unterstützung von Ehemann Lorenzo zählen kann, ist für Sara selbstverständlich. «Das ist eine Aufgabe, die wir uns teilen.»