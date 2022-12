Sara Leuteneggers Kind muss drei Wochen früher geholt werden

Die 28-Jährige leidet nämlich unter einer Plazenta Praevia Totalis, weshalb das Baby drei Wochen früher per Kaiserschnitt geholt werden muss.

In wenigen Wochen beginnt für Sara Leutenegger ein neuer Lebensabschnitt. Die Influencerin und Unternehmerin wird zum zweiten Mal Mami. Allerdings läuft bei ihrer aktuellen Schwangerschaft nicht alles so rund wie vor zwei Jahren mit Söhnchen Lio. Die 28-Jährige leidet nämlich unter einer Plazenta Praevia Totalis. Über die damit verbundenen Probleme sprach sie nun offen im «SI.Talk» mit Moderatorin Sina Albisetti. Die Diagnose belastete sie: «Das war ein Moment, in dem es mir auch psychisch nicht besonders gut ging.» Aus Unsicherheit habe Sara schliesslich begonnen zu googeln und sei nach dem Lesen der Erfahrungsberichte von anderen Frauen erschrocken.