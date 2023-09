Sara Nuru heiratet Schweizer Medienunternehmer

«Germany’s Next Topmodel»-Gewinnerin Sara Nuru hat am Wochenende in drei Hochzeitskleidern ihrem Schweizer Unternehmer das Jawort gegeben.

Darum gehts «Germany’s Next Topmodel»-Gewinnerin Sara Nuru (34) hat geheiratet.

Die Wahl-Schweizerin feierte die Hochzeit mit ihren Angehörigen auf einem Zürcher Weingut.

Sie hat einem bekannten Schweizer Medienunternehmer das Jawort gegeben.

Im Februar verkündete «Germany’s Next Topmodel»-Gewinnerin und Unternehmerin Sara Nuru (34) auf Instagram die Geburt ihres ersten Kindes. Nun gab sie dem Vater des Kindes, einem Schweizer Medienunternehmer, auf einem Zürcher Weingut das Jawort. Der deutschen «Vogue» erzählt sie, dass nur fünf Monate Zeit blieben, die Hochzeit zu planen: «Wir haben im Vorfeld alles gut organisiert und geplant, ausreichend Energie in die Detailarbeit gesteckt, sodass ich mir geschworen habe, am Tag der Hochzeit selbst und an dem ganzen Wochenende einfach loszulassen und alles so anzunehmen, wie es kommt.»

Ihre Familie und viele ihrer Freundinnen und Freunde seien für die Hochzeit extra in die Schweiz gereist: «Letztendlich ist das Schöne an einer Hochzeit doch, dass alle Liebsten zusammenkommen», sagt die 34-Jährige. Die standesamtliche Trauung fand im Zürcher Standesamt im Kreis 1 statt, zu dem ein anderer Weg als geplant führte: Eigentlich wollte das Hochzeitspaar mit einem alten Tram zum Standesamt fahren. Der Plan fiel jedoch ins Wasser. Das Brautpaar musste den rund 15-minütigen Weg vom Hauptbahnhof zum Standesamt zu Fuss auf sich nehmen – weil es in Strömen regnete. Pünktlich zum Apéro in einem kleinen Lokal liess sich die Sonne wieder blicken und die Hochzeitsgesellschaft konnte im Garten des Restaurants zu Abend essen.

Drei Kleider für zwei Feiern

Sara Nuru heiratete insgesamt in drei Designerkleidern: Ein schulterfreies und dreiviertellanges Kleid wurde es für die standesamtliche Trauung am Freitag. An der Zeremonie im Freien am Samstag trug Nuru ein massgeschneidertes, geradliniges und hochgeschlossenes Designerstück ohne Schleier. Für den Abend entschied sie sich für ein Neckholderkleid.

Der Prozess bei der Kleiderwahl war nicht ganz so einfach: «Ich hatte komplett unterschätzt, was es bedeutet, als Mutter eines sechs Wochen alten Babys nicht nur generell eine Hochzeit zu planen, sondern auch das eigene Körpergefühl wieder zu spüren. Herauszufinden, wer ich jetzt in dieser neuen Rolle bin und wie sich mein Stil dadurch verändert hat», erzählt Nuru im Interview weiter.

«Es war schön zu sehen, wie die unterschiedlichen Kulturen zusammenkommen»

Zwischen den Gängen beim Abendessen habe es Reden gegeben. So richtete auch die Braut ein paar Worte an ihren frischgebackenen Ehemann und die Gäste: «Mir war es extrem wichtig, selbst etwas zu sagen. Bei vielen Hochzeiten habe ich das Gefühl, dass die Bräute traditionell weniger zu Wort kommen, aber mir war es einfach ein Bedürfnis, zu meinem Partner, meiner Familie, meinen Freundinnen und Freunden und auch meinen Schwiegereltern zu sprechen», meint sie.

Das Tanzen sei ihr am meisten in Erinnerung geblieben. «Abends gab es dann einen Moment, als ich mit meiner Familie und meinem Vater traditionell äthiopisch getanzt habe und unsere ganzen Freundinnen und Freunde mitgetanzt haben, obwohl sie keine Ahnung hatten, wie das eigentlich geht. Und das war so schön zu sehen, wie all diese unterschiedlichen Kulturen zusammenkommen und gemeinsam Spass und eine gute Zeit haben.»