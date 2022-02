Seit Donnerstag - Sarah (11) wird in Bern trotz intensiver Suche vermisst

Die elfjährige Sarah ist in Bern verschwunden.

Bei einem Besuch im Naturhistorischen Museum in Bern rannte Sarah (11) davon.

Am Donnerstagnachmittag besuchte Sarah (11) mit einer betreuten Gruppe das Naturhistorische Museum in Bern. Das geistig beeinträchtigte Mädchen rannte am Nachmittag von seiner Gruppe davon und wird seither vermisst. Die Kantonspolizei Bern leitete sofort umfangreiche Suchmassnahmen ein. Dabei wurden auch Suchhunde aufgeboten. Trotzdem fehlt von Sarah bisher jede Spur.