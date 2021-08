Sarah Connor findet Corona-Regeln «ungerecht»

Die Musikerin machte nun auf Instagram ihrem Ärger Luft und schrieb in einem langen Post, was sich vermutlich viele Kulturschaffende gerade denken. «Es ist schwer mit anzusehen, dass alle Welt in den Urlaub fährt, Restaurants wieder geöffnet sind. Fußballspiele mit zehntausenden Zuschauern stattfinden und wir sind immer noch stillgelegt», so die 41-Jährige – und fügte ein Bild mit dem Schriftzug «Wann können wir wieder Konzerte spielen?» hinzu.