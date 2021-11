Sarah Connor knuddelt die Drillinge von Bushido und Anne-Marie Ferchichi

1 / 8 Anna-Maria Ferchichi (39) und Bushido (42) erwarten Drillinge. Am 12. November soll es soweit sein. Kurz vor der Geburt hat Anne-Marie nun Besuch von ihrer älteren Schwester, der Sängerin Sarah Connor (41), erhalten. Instagram/sarahconnor Auf Instagram postete die Musikerin nun zwei Fotos, in denen sie den riesigen Baby-Bauch ihrer kleinen Schwester umarmt. Dazu schreibt sie: «Du bist wohl die stärkste Frau, die ich kenne. Ein pures Kraftwerk. Was dein Körper da gerade schafft, davor habe ich tiefsten Respekt.» Instagram/sarahconnor Die Babys von Bushido und Anne-Marie werden mit Hilfe eines Kaiserschnitts zur Welt kommen. Der Rapper wird bei der Geburt allerdings nicht dabei sein. «Ich würde ohnmächtig werden, bei all dem Blut», so der 43-Jährige. Instagram/bush1do

Darum gehts Am 12. November werden die Drillinge von Rapper Bushido und Influencerin Anne-Marie Ferchichi (39) zur Welt kommen.

Kurz vor dem geplanten Kaiserschnitt erhielt die werdende Mama nun Besuch von ihrer grossen Schwester, der Pop-Sängerin Sarah Connor (41).

Auf Instagram postete die Musikerin zwei süsse Fotos, in denen sie den riesigen Baby-Bauch ihrer kleinen Schwester umarmt.

Ehemann Bushido seinerseits wird bei der Geburt der Drillinge nicht mit dabei sein. «Ich würde ohnmächtig werden, bei all dem Blut», so der Rapper.

In einer Woche soll es soweit sein: Die Drillinge von Rapper Bushido (43) und Anne-Marie Ferchichi (39) kommen zur Welt. Der Baby-Bauch der Influencerin wächst und wächst – und hat nun eine innige Umarmung von Sängerin Sarah Connor (41), Anne-Maries älterer Schwester, erhalten.

Wie eng der Bund zwischen den Connor-Schwestern wirklich ist, zeigen zwei süsse Fotos, die die Sängerin am Mittwoch auf Instagram gepostet hat. Darauf knuddelt sie den Baby-Bauch ihrer kleinen Schwester und strahlt bis über beide Ohren.

Zu den Schnappschüssen schrieb sie: «Du und dein Bauch seid spektakulär schön und absolut bewundernswert. Ich wünsche dir viel Kraft für die Geburt und dass die drei kleinen Prinzessinnen gesund in unsere ohnehin schon grosse Horde geboren werden.» Connor weiss bestens, wovon sie spricht. Sie hat nämlich selbst vier Kinder, und Anne-Marie ist bald schon achtfache Mutter.

Bushido wird bei der Geburt nicht dabei sein

Das berühmte Ehepaar hat sich für einen Kaiserschnitt entschieden, der für den 12. November angesetzt ist. Erst kürzlich wurde bekannt, dass Bushido bei der Geburt nicht dabei sein wird. «Mein Mann befürchtet, vor Aufregung ohnmächtig zu werden. Das Risiko will ich nicht eingehen. Er wartet deshalb vor der Tür und steht mir bei, wenn ich ihn brauche», so Anne-Marie gegenüber der «Bild». Der Rapper sagt dazu: «Ich glaube, wenn ich mit dabei wäre, bräuchten wir ein weiteres Ärzteteam. Ich würde ohnmächtig werden, bei all dem Blut.»

«Ich habe für meine drei Nichten gebetet»

Umso dankbarer dürfte Anne-Marie für die Unterstützung ihrer Schwester sein. Unter den Insta-Bildern kommentierte die Sängerin weiter: «Durch Höhen und Tiefen musstest du seelisch gehen in dieser ganz besonderen Schwangerschaft und ich habe oft an dich gedacht und für meine drei kleinen Nichten gebetet.» So kam es in den vergangenen Wochen nämlich mehrfach zu Schwangerschafts-Komplikationen. Noch im August verkündete Bushido: «Es kann sein, dass wir eines unserer ungeborenen Kinder beerdigen müssen.»

Auch Anne-Marie äusserte sich damals zum tragischen Vorfall: «Das Herz eines meiner ungeborenen Kinder wird voraussichtlich in den nächsten zwei bis drei Wochen aufhören zu schlagen», schrieb sie auf Instagram. Der Grund: Es kam zu einem Blasensprung in der 17. Schwangerschaftswoche. Soweit bekannt, sind mittlerweile jedoch alle drei Babys wohlauf.

Schon im Juli wurde Anne-Marie überraschend ins Krankenhaus eingeliefert. In der zwölften Schwangerschaftswoche sei es zu einer frühzeitigen Blutung gekommen. «Die ersten drei Monate waren unfassbar anstrengend für mich und leider auch nicht ohne Komplikationen», berichtete die 39-Jährige damals. Umso mehr dürfte sich die Influencerin nun auf den Moment freuen, in dem sie endlich ihre drei Babys in den Armen halten kann.