Sarah Connor rechnet nach fiesem Spruch mit Thomas Gottschalks ab

Am Sonntagabend hätte die «Vincent»-Interpretin in der RTL-Show «Menschen, Bilder, Emotionen» auftreten sollen. Weil sie aber krank wurde, sagte sie den Auftritt ab.

Sängerin Sarah Connor ist sauer. Am Sonntagabend hätte die 42-Jährige in der RTL-Show von Thomas Gottschalk (72) und Ex-Politiker Karl-Theodor Guttenberg (51) auftreten sollen. Weil sie aber mit einer Grippe im Bett lag, musste die «Vincent»-Interpretin ihre Show absagen.

In der Live-Show schaltete RTL die kranke Sängerin live zu. Erst erkundigte sich Gottschalk freundlich nach ihrem Befinden. «Es ist auf jeden Fall eine krasse Erkältung. Es war aber eigentlich zu erwarten, weil um mich herum alle reihenweise umgefallen sind», so Connor und beteuerte, wie leid ihr ihre Absage tue und wie gern sie da gewesen wäre.

Doch so nett das Gespräch auch angefangen hat, so schnell eskalierte die Situation dann plötzlich. In Gottschalk-Manier liess der 72-Jährige es sich nicht nehmen, Connor einen Spruch reinzuwürgen. «Mich haben sie nämlich gleich ausgepfiffen. Ich bin hereingekommen und habe gesagt: Es war ein Sch****-Jahr, aber es gibt auch gute Nachrichten: Sarah Connor hat abgesagt.» Gottschalk versuchte noch, die Kurve zu kriegen, doch manövrierte sich ins Aus. «Da haben sie alle gesagt: ‹Oh Sch****e.› Die haben sich alle auf dich gefreut. Ich mich ja auch, aber man tut ja immer so, als wäre es einem Wurst.»