Sarah Connor kritisiert Influencerinnen für Bikinifotos und Werbeposts während Ukraine-Krieg

«Ich finde es befremdlich, in diesen Tagen die sorglosen Bikinifotos oder Werbeposts – über irgendwelche Fitnesstees oder sonst was – von anderen zu sehen. Als würde einfach alles weiter seinen Gang gehen», schreibt die 41-Jährige unter ein Bild von sich am Meer.

In zwei emotionsgeladenen Texten äusserte sich Sarah Connor (41) am Donnerstag auf Instagram zum Ukraine-Krieg.

Sarah Connor meldete sich am Donnerstag mit einem emotionalen Posting bei ihren Fans auf Instagram. Die 41-Jährige zeigte sich betroffen vom Krieg in der Ukraine. Es sei schwierig, die richtigen Worte zu finden, begründet die Influencerin ihre Entscheidung, in den letzten Tagen nichts zu posten. «Die Bilder der Toten und der Flüchtenden, die Gedanken und die Ängste, die einem den Schlaf rauben – all das ist so betäubend», schreibt die Sängerin zu einem Foto, das sie nachdenklich am Meer zeigt.