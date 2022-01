Für 5 Euro pro Stunde - Sarah Engels hat früher Autoteile sortiert

Sarah Engels (29) verrät aktuell, welche Jobs sie vor ihrer Bekanntheit gemacht hat. So hat sie unter anderem Autoteile sortiert und in einer Pizzeria gearbeitet, sagt sie gegenüber der Deutschen Presse-Agentur.

«Ich hatte verschiedene Jobs»

Es sei in ihrem Elternhaus üblich gewesen, dass man sich das Sackgeld selbst verdient, erklärt Sarah weiter. Auch in der Gastronomiebranche hat sich die in der Nähe von Köln aufgewachsene Sängerin deshalb einst versucht: «Ich hatte verschiedene Jobs – zum Beispiel habe ich damals in einer Pizzeria gearbeitet.»