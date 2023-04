Sarah Engels hat ihren Julian auf Bali wieder geheiratet

Unter dem Bild finden sich zahlreiche Glückwünsche von Fans. Und auch die Bilder der beiden werden bewundert. «So ein schönes Paar, so eine süsse Familie – ich finde immer wieder, bei euch spürt man die Liebe zueinander richtig. Habt noch viele schöne Momente miteinander», schreibt eine Userin. Ein weiterer meint: «Schöne Fotos», doch kritisch fügt er an: «Aber eure Schuhauswahl ist auch bei anderen Urlaubsbildern echt gewöhnungsbedürftig.» Und genau diese Thematik regt viele zum Kommentieren an, denn Julian trägt Birkenstock-Finken. Ein weiterer Fan meint ebenfalls: «Sehr schönes Bild – bis auf die Birkenstock!» Eine Followerin witzelt: «Ist das bezahlte Werbung?»