«Besonderes Geheimnis in meinem Bauch» - Sarah Engels erwartet ihr zweites Kind

Sarah Engels wird erneut Mama. Das gab die 28-Jährige am Sonntag auf Instagram bekannt. «Die letzten Monate schon hüten wir ein ganz besonderes Geheimnis in meinem Bauch. Wir sind so unendlich glücklich und dankbar, sodass wir dieses Glück nun mit euch teilen möchten», schreibt die Musikerin zu einem weiteren Hochzeits-Video.