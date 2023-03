Wegen Stalker: Sarah Engels musste aus ihrem Haus flüchten

Sarah Engels (30) lebte bis vor kurzem mit ihrem Sohn Alessio (7), der aus der Beziehung zu Pietro Lombardi hervorging, ihre r Tochter Solea (1) und ihrem Partner Julian Büscher (29) in einem schönen Haus. Das Eigenheim in Köln, inklusive eigenem Fitnessraum und weiträumiger Terrasse, musste die Familie nun aber verlassen.

Aufmerksame Fans der Musikerin stellten fest, dass sie sich in ihren Storys nicht mehr vor dem gewohnten Hintergrund zeigt. In einer Instagram-Fragerunde wollte ein Follower deshalb wissen, ob Engels momentan nicht mehr in dem schön renovierten Haus wohne. «Wir sind aktuell in einer Mietwohnung», gibt die 30-Jährige daraufhin preis. Den traurigen Grund für den Umzug verrät sie ihrer Community auch: «Ich hatte dort einen Stalker, der wirklich irgendwann sehr aufdringlich in unsere Privatsphäre eingedrungen ist», erzählt sie. Die Familie habe sich im Haus deshalb nicht mehr sicher gefühlt und sich entschieden, temporär umzusiedeln.