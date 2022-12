Akrobatik trotz Schwindel: Sarah Engels rackert sich ab und erntet Shitstorm statt Anerkennung

1 / 6 Sarah Engels singt nicht nur, sie gibt auf der Bühne auch vollen Körpereinsatz. IMAGO/Eibner Aktuell bereitet sie sich auf ihren Auftritt für die Show «Stars in der Manege» vor. IMAGO/Revierfoto Dafür besuchte sie unlängst den Circus Krone in München, um für ihre krasse Akrobatiknummer zu üben. imago images / Tinkeres

Darum gehts Für die TV-Show «Stars in der Manege» probt Sängerin Sarah Engels für eine waghalsige Zirkus-Nummer.

Allerdings kämpft die 30-Jährige in letzter Zeit mit schweren Schwindelattacken.

Trotzdem turnt sie für ihre Strapaten-Nummer in zehn Metern Höhe – eine Grenzerfahrung, wie die Sängerin verrät.

Augen zu und durch, scheint es bei Sarah Engels gerade zu heissen. Die Sängerin bereitet sich auf die TV-Show «Stars in der Manege» vor und dazu gehört auch eine krasse Akrobatik-Nummer. Doch eigentlich sollte sich Sarah gerade ausruhen, schliesslich hat es sie schwer erwischt. Wie sie in der letzten Zeit mehrfach auf Instagram erzählte, leidet sie momentan an Schwindelanfällen.

«Leute, ich bin so langsam wirklich am Verzweifeln, denn dieser Schwindel, der wird einfach nicht besser», hiess es von ihr unlängst. Als Sarah jetzt einen Clip vom Akrobatik-Training postet, reagieren viele User darum verwirrt. «Sollte mit Schwindel eigentlich nicht möglich sein …», heisst es in den Kommentaren oder: «Irgendwie verarscht sie die Leute doch. Ganz schwerer Schwindel und dann wird rumgeturnt. Wenn ich solchen Schwindel habe, schmeiss ich niemals den Kopf so nach hinten …».

«Zehn Meter hoch in die Luft»

Auch die Beschreibung von Engels in einem ihrer Posts, was die Akrobatik-Nummer beinhaltet, lässt aufhorchen: «Ich bin definitiv an meine Grenzen gestossen, denn ich habe eine Strapaten-Nummer in nur drei Tagen lernen müssen. Es ging für mich zehn Meter hoch in die Luft und das war echt nicht ohne», beschreibt Engels ihr Erlebnis beim Circus Krone in München. Mit Strapaten sind Bänder gemeint, die für Luftakrobatik verwendete werden, die an oder unter der Decke befestigt sind.

Manche Fans hingegen feiern die 30-Jährige dafür, trotz körperlicher Beschwerden nicht aufzugeben. «Du hast es soooo toll gemacht», schreibt etwa Reality-TV-Darstellerin Evelyn Burdecki. Sarahs Mutter lässt in einem Kommentar ebenfalls wissen, wie stolz sie auf ihre Tochter ist: «So was mit den gesundheitlichen Einschränkungen hinzulegen, die du gerade hast, ist schon überprofessionell.»

