Sängerin Sarah Engels teilt Babybauch-Update

Zudem nahm sie ihre Followerinnen und Follower am Freitag mit zu einem Frauenarzt-Termin. «Wir warten auf dich, kleiner Schatz», kommentierte sie die Videos.

Sarah Engels bringt in wenigen Wochen ihr zweites Kind zur Welt. Voller Vorfreude teilte die 29-Jährige in ihrer Instagram-Story ein Vorher-nachher-Bild – einmal aus der 14. und einmal aus der 37. Schwangerschaftswoche.

In wenigen Wochen wird Sarah Engels zweifache Mutter. Mit ihrem Ehemann Julian (28) erwartet sie ihr erstes gemeinsames Kind. Ihre Fans lässt sie beinahe täglich an ihrer Schwangerschaft teilhaben, sogar das Geschlecht hat das Paar feierlich via Instagram verkündet: Es wird ein Mädchen. Jetzt, nur wenige Tage vor dem errechneten Geburtstermin, zeigt die ehemalige «Deutschland sucht den Superstar»-Kandidatin voller Stolz, wie gross ihr Bauch im Vergleich zur 14. Schwangerschaftswoche geworden ist.