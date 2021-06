«Freuen uns so doll» - Sarah Engels verrät das Geschlecht ihres Babys

Anfang Monat hat Sarah Engels (28) Nachwuchs angekündigt. Nun verraten sie und Fussballer-Ehemann Julian Engels (28) auf Instagram mit pinken Luftballonen das Geschlecht des Babys. «It’s a girl. Mama, Papa und dein grosser Bruder freuen uns so sehr auf dich, kleiner Engel», so die Sängerin, die aus erster Ehe mit Pietro Lombardi (29) bereits einen sechsjährigen Sohn hat.

Sarah hat heikle Geburt hinter sich

In ihrer Instagram-Story wendet sich die ehemalige DSDS-Finalistin zudem in einem kurzen Videoclip an ihre 1,7 Millionen Followerinnen und Follower. «Wir freuen uns so doll auf unsere kleine Prinzessin», so Sarah. Nach dem Gender-Reveal sei nun gleich alles «so viel realistischer».