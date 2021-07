Schwangere Sängerin - Sarah Engels zieht sich bei Sturz Knochenbruch zu

Ex-Mann Pietro Lombardi (29) und Sohn Alessio (6) sind auch in Tirol in den Ferien.

Sarah Engels (28) hatte eigentlich vor, mit ihrer Familie entspannte Ferien in Tirol zu verbringen. Ein Zwischenfall bereitet der deutschen Sängerin, die aktuell ihr zweites Kind erwartet, allerdings Sorgen und Umstände: Sie ist im Spa-Bereich des Hotels gestürzt und trägt nun an der rechten Hand einen Gips. «Ich habe mir einen Knochen in der Hand angebrochen», so Sarah am Donnerstag in ihrer Insta-Story. Sie sei «völlig unnötig» gestolpert und auf ihr Handgelenk gefallen.