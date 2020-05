«Free ESC»

Sarah Lombardi donnert fast auf den Boden

Während der ESC-Ersatzshow auf Prosieben passiert der deutschen Sängerin ein kleines Bühnen-Malheur. Die Sache ging aber glimpflich aus.

An der Prosieben-Ersatzshow für den abgesagten Eurovision Song Contest hat die deutsche Sängerin Sarah Lombardi (27), die mütterlicherseits italienische Wurzeln hat, das Land Italien vertreten. Sie kämpfte dabei unter anderem gegen den österreichischen «Cordula Grün»-Sänger Josh (33) und Halb-Kroatin Vanessa Mai (28).

Am «Free Eurovision Song Contest» performte die ehemalige DSDS-Finalistin erstmals ihre neue Single «Te Amo Mi Amor». Mit dabei war auch der Eiskunstläufer Joti Polizoakis (24), mit dem sie vergangenes Jahr die Show «Dancing on Ice» gewann. Am Schluss ihres «Free ESC»-Auftritts wollten die beiden mit einer Hebefigur begeistern – die jedoch schiefging.