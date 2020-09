Am Samstag hat Pietro Lombardi seine Beziehung zu Influencerin Laura Maria öffentlich gemacht. Nicht alle reagieren so erfreut wie die Ex-Frau des Musikers.

Darum gehts Pietro Lombardi (28) ist erstmals seit langer Zeit wieder offiziell in einer Beziehung.

Mitte Monat postete er ein vielsagendes Foto mit einer Frauenhand.

Viele haben es schon vermutet und nun bestätigt er, wem die Hand gehört: Influencerin Laura Maria Rypa (24).

Und diese profitiert auf Instagram sehr von ihrer neuen Bekanntheit.

Mitte September hat Pietro Lombardi erstmals angedeutet, dass er wieder verliebt ist – in wen, das verriet er damals nicht. Er postete auf Instagram lediglich ein vielsagendes Foto mit einer Frauenhand und versprach kurze Zeit später: «Der Tag wird kommen, an dem ihr diesen wundervollen Menschen kennen lernen dürft.» Am Samstag war es schliesslich soweit.

Der deutsche Musiker hat nun bestätigt, was viele schon vermutet haben. Die erste Frau, die er nach der Scheidung von Sarah Lombardi (27) in sein Leben lässt und öffentlich zeigt, ist Influencerin Laura Maria Rypa (24). In einem Instagram-Post macht der DSDS-Gewinner und ehemalige -Juror seiner neuen Freundin ganz offiziell ein Liebesgeständnis. Begleitet von Herz-Emojis schreibt er: «Ich liebe dich.»

Ex-Frau Sarah (27), mit der Pietro den gemeinsamen Sohn Alessio (5) hat, gratuliert den Frischverliebten in den Kommentaren. «Alles liebe euch beiden. Freu mich für dich», so die Sängerin.

Seine Neue kriegt Hass ab

Und auch Laura Maria meldet sich auf Instagram zu Wort. Ihre Zeilen deuten jedoch an, dass einige wohl weniger positiv auf die Liebesverkündung reagieren. Sie teilt ein Pärchenfoto und schreibt dazu: «Man wird oft verurteilt von Menschen, die kein Recht haben, über dich zu urteilen. Sie möchten dir sagen, was richtig oder was falsch ist.»

Sie stellt aber klar: «Ich werde mir immer treu bleiben und zu dem stehen, was ich sage. Bitte lasst euch von keinem sagen, was ihr zu tun habt! Hört immer auf eurer Herz. Mein Herz sagt mir, dass es extrem glücklich ist und es fühlt sich sehr gut an.» Auch Pietro meldet sich unter Laura Marias Post zu Wort und findet: «Es gibt immer Menschen, die urteilen und Böses wollen, aber das solltest du nicht an dich ran lassen, denn du bist ein wundervoller Mensch.»

Ihr Following schiesst in die Höhe

Sowohl Pietro als auch Laura Maria zeigen in ihrer Insta-Story seither fleissig, wie verliebt sie sind (siehe Video oben). Ihre Beziehung zum Sänger hat die Social-Media-Karriere der Influencerin bereits ordentlich angekurbelt. Vor den ersten Liebesgerüchten hatte sie auf Instagram rund 68’000 Follower – mittlerweile sind es über 207’000, also rund 140’000 mehr.

Alleine von Samstag auf Sonntagnachmittag hat Laura Maria rund 97’000 Abonnentinnen und Abonnenten dazugewonnen. Und es dürften wohl noch weitere Tausende dazu kommen, denn die Zahl steigt im Minutentakt rasant an.