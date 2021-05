Hochzeit in Weiss - Sarah Lombardi hat Ja gesagt und heisst jetzt wieder Engels

Seit letztem Herbst waren Sarah Lombardi und Julian Büscher verlobt. Jetzt sind die Sängerin und der Fussballer verheiratet. «Mein Schatz – ich kann es noch gar nicht wirklich realisieren, welches Glück mich hier gerade umarmt», beginnt Sarah Engels – sie hat mit der Hochzeit wieder ihren Mädchennamen angenommen – ihren Post auf Instagram, in dem sie die Hochzeit publik macht.

Auch ihr Ehemann hat den Nachnamen seiner Frau angenommen. «Mr & Mrs Engels» heisst es unter einem Post. In ihrer Instagram-Story erklärte sie die Namensänderung damit, dass es an der Zeit sei, ein neues Kapitel zu schreiben.

Geheiratet wurde in einem Landhaus in der Nähe von Heidelberg. «Diesen Tag werde ich niemals vergessen – es war alles magisch. Wir haben im engsten Familienkreis gefeiert, gerade das war so besonders. Es hätte nicht schöner sein können.»