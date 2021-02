Der fünfjährige Sohn von Sarah Lombardi sorgte am Set ihres Video-Drehs für einen Schreckensmoment. Nun gibt die Sängerin auf Instagram ein Update.

Darum gehts Sängerin Sarah Lombardi (28) drehte am Wochenende zwei neue Musikvideos.

Auch Söhnchen Alessio war vor Ort – und verletzte sich am Set.

Der Kleine musste darauf ins Spital gebracht werden.

Nun gibt Sarah auf Instagram ein Gesundheits-Update.

Sarah Lombardi (28) hat ein anstrengendes Wochenende hinter sich. Die Sängerin drehte gleich zwei Musikvideos zu noch unveröffentlichten Songs – und musste einen Dreh vorübergehend gar unterbrechen. Der Grund: Sarah musste Söhnchen Alessio (5) notfallmässig ins Spital bringen.

Der Kleine hatte sich am Set eine Platzwunde zugelegt, wie Sarah plötzlich in einer ihrer Insta-Storys den 1,6 Millionen Follower*innen mitteilte. «Alessio und ich sind im Krankenhaus. Planänderung: Videodreh-Abbruch. Mein kleiner Schatz hat sich gestossen und hat eine Platzwunde über der Augenbraue. Ich habe mich natürlich total erschrocken», so die besorgte Mami.

Auf Anraten des Arztes vor Ort entschied sie sich dazu, die Wunde nochmal genauer untersuchen zu lassen: «Er meinte, dass es vielleicht doch besser ist, wenn da ein bisschen was geklebt wird, damit da auch keine Narbe bleibt. Das haben wir jetzt schnell machen lassen.» Ihren Sohn bezeichnet Sarah als «Wirbelwind» und findet: «Mit Kindern, die viel Power haben, kann das mal passieren.»

Sie gibt nun ein Gesundheits-Update

Der kleine Unfall ging glimpflich aus. Kurze Zeit später kehrten die zwei bereits zum Dreh zurück, wo Sarah die Musikvideos fertigstellte. Am Abend schien Alessio den Schreck bereits überwunden zu haben. So zeigte Sarah in ihrer Insta-Story, wie der Kleine mit ihrem Verlobten Julian Büscher (28) spielte.

Am Montag gab sie ihren Fans ein weiteres Gesundheits-Update. «Ihm ging es recht schnell schon wieder ein Stückchen besser, nochmal danke für die Nachrichten», so die Sängerin im Rahmen einer Fragerunde auf Instagram. «Die Eltern da draussen kennen solche Momente wohl auch. Man ist im ersten Moment total geschockt und macht sich Sorgen – aber zum Glück war es dann doch nicht so schlimm.»

Und auch die Instagram-Story von Papa Pietro Lombardi (28) zeigt, dass Alessio wieder fit ist – zumindest fit genug, um seinen Papa auf dem Spielplatz in einem Schaukel-Spiel zu besiegen.