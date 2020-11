Pietro wünscht ihr «viele Kinder»Sarah Lombardi präsentiert ihren Verlobungsring

Zum Beispiel dieses hier: Stolz präsentiert Büscher den Verlobungsring, den er seiner Freundin an den Finger steckte.

Seit er mit Sarah Lombardi (28) zusammen ist – und das ist er erst seit ein paar Monaten –, ist er selbst ein kleiner Instagram-Star. Am Samstag versorgte Julian Büscher (27) seine inzwischen knapp 97’000 Follower mit neuem, äusserst kitschigem Bildmaterial aus den gemeinsamen Malediven-Ferien. Und präsentierte dabei auch ein kleines grosses Detail: den Verlobungsklunker an Sarahs Finger.

Gratulation von Ex Pietro Lombardi

Am Freitag hatte Sängerin Sarah Lombardi erstmals bestätigt, was schon länger gemunkelt wurde. Auf die Fan-Frage «Seid ihr verlobt?» antwortete sie in ihrer Insta-Story klar und deutlich: «Ja und sehr glücklich.»