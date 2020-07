Alessio hat Angst um sein Mami

Sarah Lombardi und ihr Freund machen gefährlichen Badeausflug

Ex-DSDS-Star Sarah Lombardi geniesst gerade Ferien mit ihrem neuen Freund Julian und Sohn Alessio in Portugal. Ein Trip in eine Felsenschlucht entpuppte sich als riskantes Abenteuer.

«Nicht nachmachen!», schreibt Sarah Lombardi (27) in ihrer Insta-Story. Und zeigt in der Folge in mehreren Szenen einen gefährlichen Badeausflug, der tatsächlich böse hätte ins Auge gehen können.

Per Zufall hätten sie – ihr Freund Julian Büscher (27) und ihr Sohn Alessio (5) – die Bucht in Portugal entdeckt, schildert die Sängerin. «Leute, das ist so schön hier!», schwärmt sie zuerst noch. Und zeigt ihren Followern Felsen-Durchgänge, durch die man ins offene Meer schwimmen könne. «Das versuchen wir jetzt mal.» Alessio sei derweil am Krebsebeobachten und in Sicherheit.