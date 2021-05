«Wilder»-Star am Vorlesetag - Sarah Spale, welche Bücher liest du deinen Buben vor?

26. Mai 2021

Was ist der Vorlesetag?

Das kommt jetzt vielleicht überraschend, aber am Schweizer Vorlesetag wird – Trommelwirbel – das Vorlesen zelebriert. Dieses «schafft nicht nur Nähe, sondern unterstützt Kinder auch in ihrer Entwicklung», wie das Schweizerische Institut für Kinder- und Jugendmedien SIKJM schreibt, das den Aktionstag in Kooperation mit 20 Minuten begründet hat. An schweizweit rund 200 Offline- und Online-Veranstaltungen wird am Mittwoch vorgelesen – fast immer gratis und solange Platz.